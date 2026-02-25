Водещият украински преговарящ Рустем Умеров ще се срещне с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Женева на 26 февруари. Това обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Разговорът ще се състои преди новите тристранни преговори с Русия, които се очакват в началото на март.

Украйна може да се съгласи на териториални отстъпки в замяна на бързо присъединяване към ЕС

Сред темите в дневния ред на срещата в Женева са размяната на военнопленници и „пакет за просперитет“ за възстановяването на Украйна, каза Зеленски.

САЩ настояват за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година. Москва и Киев продължават да са в противоречие по въпроса кой какви територии се получи в следвоенното споразумение. Русия настоява за пълен контрол над източната област Донецк и заплашва да я вземе със сила, ако Киев не отстъпи на преговорите. Украйна обаче отхвърли това искане и даде да се разбере, че няма да подпише споразумение без гаранции за сигурност, които да възпрат Москва от нова инвазия.

