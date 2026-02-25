Годишната смяна на перата, която е жизненоважен процес за императорските пингвини, се превръща в сериозно изпитание за оцеляването им заради климатичните промени. Учени предупреждават, че топенето на морския лед в Антарктида принуждава птиците да се събират на все по-малки и несигурни пространства, което може да има фатални последици.

По време на линеенето пингвините губят водоустойчивите си пера и не могат да плуват или да ловуват. В този период, който продължава няколко седмици през лятото, те оцеляват единствено благодарение на натрупаните телесни мазнини. Ако бъдат принудени да влязат във водата твърде рано, те рискуват хипотермия, изтощение и нападения от хищници.

Изследователи от Британската антарктическа служба са анализирали седем години сателитни снимки и случайно са открили колонии в период на линеене в отдалечения регион Земя Мери Бърд. Данните показват тревожна тенденция - през 2025 г. са наблюдавани само 25 малки групи пингвини, докато преди 2022 г. те са били над 100.

„Възможно е някои пингвини да са намерили нови места, но също така е възможно огромен брой да са загинали, ако са влезли във водата преди да възстановят перата си“, предупреждава Питър Фретуел, водещ автор на изследването. Според него, ако това се потвърди, състоянието на вида може да е много по-критично, отколкото се смята досега.

Учените обясняват, че топящият се лед не само намалява безопасните места за линеене, но и принуждава птиците да се събират в по-големи и по-гъсти групи. Това увеличава риска от стрес, недостиг на пространство и преждевременно връщане в ледените води на Южния океан – момент, в който те са най-уязвими.

Откритието показва колко крехък е балансът в един от най-суровите региони на планетата. Ритуал, който милиони години е гарантирал оцеляването на императорските пингвини, днес може да се превърне в заплаха за бъдещето им.

Редактор: Ралица Атанасова