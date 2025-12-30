Пингвините могат да потъват на стотици метри в океана с едно единствено вдишване, но императорските пингвини превъзхождат всички останали. Те се спускат на невероятни дълбочини, обикновено между 100 и 200 метра, в студените води на Южния океан край Антарктида, докато ловуват крил и риба.

Най-дълбокото регистрирано гмуркане на пингвин е над 550 метра. През 2013 г. императорски пингвин с електронна маркировка остана под вода повече от половин час, подобрявайки предишния рекорд с пет минути.

Пингвините се топлят благодарение на водоустойчив външен слой от контурни пера и пухкави пера и пухчета, които задържат изолиращ въздух до кожата, пише списание BBC Science Focus.

Биолози от Института по океанография „Скрипс“ оборудваха диви пингвини на ледения шелф МакМърдо с миниатюрни сензори, за да измерват жизнените им показатели преди, по време и след гмурканията. Данните разкриха, че преди потапянето сърцето на пингвина ускорява ритъма си и той хипервентилира, подготвяйки мускулите с кислород. По време на гмуркането птицата прекъсва кръвоснабдяването на мускулите, за да запази кислород за жизненоважните органи.

При това вените на пингвина се пълнят с богата на кислород кръв, което му позволява да понижи сърдечната честота до шест удара в минута и да издържи на продължителното гмуркане. След като изплува, той дълбоко вдишва и бързо възстановява кислородните си запаси, като се връща напълно свеж само за няколко минути.

Редактор: Ралица Атанасова