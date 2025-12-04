Новоизлюпено пиленце от застрашения вид златокос пингвин е най-новият питомец на аквариума Moody Gardens в Галвестън в американския щат Тексас. Малкото направи своя дебют пред публика, когато беше официално премерено и прегледано от ветеринарите.

Бебето е с тегло от 1,25 килограма – почти 14 пъти повече от 90-те грама, които е тежало при излюпването си на 11 ноември. В момента пингвинчето е покрито с пух, който не е водоустойчив. То разчита на родителите си за топлина, защита и храна. След около два месеца пиленцето ще получи своята водоустойчива перушина, а с израстването си през годините – и характерния жълт гребен, заради който и вида му е наричан златокос пингвин, посочват ветеринарите.

Полът на пиленцето ще бъде определен с ДНК тест. „При пингвините не можете да различите отделните индивиди само по външния им вид, затова кръвният тест е изключително важен“, обясни биологът Джил Додс.

Златокосите пингвини се срещат в субантарктическите и антарктическите региони и са вид вписан като застрашен от изчезване в Червения списък на застрашените видове заради климатичните промени, свръхулова на хранителните им ресурси и замърсяването.

Малкото в аквариума в Галвестън увеличава броя на пингвините от вида си на 108. Бебето вероятно ще получи име на вид паста, подобно на своите събратя, които са кръстени Спагети, Лингуини и Букатини. Родителите на пиленцето са с имена, свързани с видове сирена - Горгонзола и Блу.

Редактор: Станимира Шикова