Бившият министър на финансите на САЩ Лари Съмърс обяви, че ще се оттегли от преподавателската си дейност в университета в Харвард. Причината - проверка на висшето учебно заведение за негови връзки с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Името на Съмърс, който е в отпуск от ноември, се появява стотици пъти в новооповестените документи, станали известни като досиетата "Епстийн", съобщава "Асошиейтед прес". Той ще напусне преподавателския си пост в края на учебната година, посочва в изявление говорителят на Харвард Джейсън Нютън. "Професор Съмърс обяви, че ще се оттегли от академичните и преподавателските си длъжности в Харвард в края на тази учебна година и ще остане в отпуск дотогава“, подчертава Нютън.

В изявление Съмърс заяви, че това е било трудно решение, и изрази благодарност към студентите и колегите, с които е работил в продължение на 50 години. „Освободен от формални отговорности, като почетен президент и пенсиониран професор, с времето очаквам да се ангажирам с изследвания, анализи и коментари по широк кръг глобални икономически въпроси“, посочва той.

Съмърс беше министър на финансите в администрацията на президента Бил Клинтън и впоследствие през 2001 година оглави като председател Харвард в продължение на пет години.

