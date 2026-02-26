Бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън даде показания при закрити врата пред конгресна комисия, разследваща случая с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел. Ден по-късно на въпроси ще трябва да отговаря и 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън, който е призован от ръководената от републиканците Комисия по надзора към Камарата на представителите.

„Нямах представа за криминалните им дейности. Не си спомням някога да съм се срещала с г-н Епстийн“, заяви Клинтън във встъпителните си думи, които сподели и в социалните мрежи.

По-рано Хилари Клинтън заяви на конференция на фондация „Клинтън“, че съпругът ѝ е пътувал с Епстийн във връзка с благотворителни мероприятия, а самата тя не си спомня да се е срещала с покойния финансист, но е била в контакт с Максуел – бившата приятелка и довереница на Епстийн. Британска светска личност, Максуел, е присъствала през 2010 г. и на сватбата на дъщеря им Челси Клинтън.

Разследването е съсредоточено върху връзките на влиятелни политически и обществени фигури с Епстийн, който беше открит мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес.

Хилари Клинтън обвини администрацията на Тръмп в прикриване на информация по делото „Епстийн“

Първоначално семейство Клинтън отказа да се яви по призовките, но впоследствие промени позицията си. Това се случи, след като републиканците предупредиха, че може да повдигнат обвинения за неуважение към Конгреса.

От своя страна семейство Клинтън настоя разпитите да бъдат публични. Комисията обаче реши те да се проведат при закрити врата - решение, което Бил Клинтън определи като „чиста политика“ и „фарс“.

Разследването предизвика още един остър политически сблъсък. Демократите обвиняват мнозинството в комисията, че използва случая като инструмент срещу опоненти на президента Доналд Тръмп, който също е имал контакти с Епстийн в миналото, но не е призован да свидетелства.

Бил и Хилари Клинтън са призовани да дадат показания по делото „Епстийн”

Тръмп и Бил Клинтън фигурират в наскоро разсекретени документи. И двамата твърдят, че са прекратили отношенията си с финансиста още преди присъдата му през 2008 г. във Флорида.

