Хилари Клинтън обвини администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп в прикриване на информация, свързана с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Пуснете документите. Не бавете нещата“, призова бившият държавен секретар в интервю за Би Би Си, дадено по време на годишния Световен форум в Берлин. Белият дом настоя, че с публикуването на документите е направил „повече за жертвите, отколкото демократите някога са правили“.

Бил и Хилари Клинтън са призовани да дадат показания по делото „Епстийн”

На въпрос дали Андрю Маунтбатън-Уиндзор трябва да се яви пред комисия в Конгреса, Хилари Клинтън отговори: „Мисля, че всеки, който е призован да свидетелства, трябва да го направи“.

Милиони нови документи, свързани с Епстийн, бяха оповестени от американското Министерство на правосъдието по-рано този месец, след като Конгресът прие закон, изискващ от агенцията да публикува материали, свързани с разследванията. Министерството заяви, че е публикувало всички файлове, изисквани от Закона за прозрачност, но законодателите твърдят, че броят им е недостатъчен.

Бил и Хилари Клинтън отказват да свидетелстват в разследването по случая "Епстийн"

Семейство Клинтън пък трябва да се яви пред Комисията за досиетата. Бил Клинтън ще го направи на 27 февруари, а съпругата му – ден по-рано.

Планираното гласуване за осъждане на Клинтън за неуважение към Конгреса беше отложено, след като двамата се съгласиха да свидетелстват. Това е първият случай, в който президент на САЩ свидетелства пред конгресна комисия от 1983 г. насам, когато Джералд Форд направи същото.

Случаят "Епстийн": Бил и Хилари Клинтън с обвинение за неуважение към Конгреса?

Бил Клинтън, който се споменава няколко пъти в досиетата "Епстийн", заяви, че е познавал сексуалният престъпник, но прекъснал контактите си с него преди две десетилетия.

Нито Бил, нито Хилари Клинтън са обвинени в престъпление от жертвите на злоупотребите на Епстийн. И двамата отричат да са знаели за сексуалните му престъпления. Семейството призова изслушването да бъде публично, а не при закрити врата.

Епстийн почина в затворническа килия в Ню Йорк на 10 август 2019 г., докато очакваше съдебния процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

