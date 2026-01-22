Ръководената от републиканците Комисия по надзор на Камарата на представителите гласува да повдигне обвинение за неуважение към Конгреса срещу президента Бил Клинтън и съпругата му - бившия държавен секретар Хилари Клинтън. Причината е отказът им да се съобразят с получените съдебни призовки в рамките на разследването по случая „Епстийн“.

Бил и Хилъри Клинтън получиха въпросните призовки заради снимки на президента с Джефри Епстийн, напарвени в края на XIX и началото на ХХ век.

Бил Клинтън никога не е бил обвиняван в неправомерни действия от страна на жертви на Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Американският президент отрича да е знаел за престъпленията му.

House committee finds Bill and Hillary Clinton in contempt of Congress after skipping Epstein depositions https://t.co/qebMjYzevE pic.twitter.com/YeAmKoGaZK — New York Post (@nypost) January 21, 2026

Бил и Хилъри Клинтън отказват да свидетелстват в разследването по случая "Епстийн"

Адвокатите на семейство Клинтън определиха призовките на Комисията по надзор като „неизпълними“ и заявиха, че вече са предоставили „ограничената информация“, с която разполагат за Епстийн.

🚨 ANOTHER NEVER BEFORE SEEN photo of Bill Clinton and Jeffrey Epstein has just surfaced



Clinton was practically best friends with this pedophiIe—even AFTER his conviction—and we’re supposed to believe Slick Willy wasn’t diddling kids?



Bullsht. pic.twitter.com/W4jkQpmdST — Nick Sortor (@nicksortor) December 19, 2025

Мярката срещу Клинтън беше одобрена от комисията с подкрепата на няколко демократи. Ако бъде приета и от пълния състав на Камарата на представителите, въпросът ще бъде препратен към Министерството на правосъдието.

Bill Clinton's press secretary issues extraordinary statement over his prominence in Epstein files. Read more: https://t.co/6O1YcCFVw9 pic.twitter.com/9u1MPeSOE7 — Daily Mail (@DailyMail) December 20, 2025

► Казусът "Гилейн Максуел"

Междувременно стана ясно, че Гилейн Максуел - сътрудничката на Епстийн, се е съгласила да даде показания под клетва пред комисията на Конгреса, която разследва действията на федералното правителство по случая с досиетата на Епстийн. Председателят на комисията Джеймс Комър, който ръководи разследването, заяви, че Максуел ще бъде разпитана дистанционно на 9 февруари. Правният екип на Максуел по-рано обяви, че тя ще откаже да отговаря на въпроси, позовавайки се на конституционното си право да запази мълчание, освен ако не ѝ бъде предоставен правен имунитет. Комър обясни, че адвокатите на Максуел твърдят, че тя ще се позове на Петата поправка на Конституцията на САЩ, която дава право на отказ от показания.

Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

Максуел в момента изтърпява 20-годишна присъда за вербуване и трафик на непълнолетни момичета с цел сексуално насилие от страна на Епстийн. През юли комисията отказа да ѝ предостави правен имунитет в замяна на показанията ѝ. През август комисията издаде съдебна призовка, с която задължи Максуел да предостави доказателства под клетва. Правният ѝ екип беше категоричен, че изискването тя да дава показания от затвора и без какъвто и да е правен имунитет е „неприемливо“. Адвокатите посочиха, че тя „не може да поеме риска от допълнително наказателно преследване в политически напрегната среда без официален имунитет“. Също така допълниха, че даването на показания от затвора „създава реални рискове за сигурността и подкопава целостта на процеса“. Законодателите в Камарата на представителите не могат да принудят Максуел да се откаже от защитата си по Петата поправка. Нейните адвокати заявиха в писмо до комисията, че тя ще продължи да отказва да дава показания.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн (СНИМКИ)

Максуел, която беше осъдена през 2021 г., подаде жалба до Върховния съд на САЩ през октомври миналата година, но съдът отказа да я разгледа.

Върховният съд на САЩ отхвърли жалбата на Гилейн Максуел по делото на Епстийн

Единственият начин тя да бъде освободена по-рано от затвора е да бъде помилвана от президента. Другият вариант е да успее да убеди федерален съдия в Ню Йорк да отмени или промени присъдата ѝ. Белият дом отрече Тръмп да обмисля подобно помилване, въпреки че самият президент коментира, че не изключва напълно тази опция.

Междувременно Министерството на правосъдието беше изправено пред краен срок – 19 декември миналата година – да публикува всички останали досиета на Епстийн, с които разполага. До момента е оповестена само малка част от тях. Министерството е подложено на критики от законодатели и от двете партии заради големия брой заличени части в документите. Това се допуска от закона единствено с цел защита на самоличността на жертвите и на активни наказателни разследвания.

Редактор: Цветина Петрова