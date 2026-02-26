Президентът и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум (СИФ) Борге Бренде обяви, че подава оставка. Причината - преди няколко седмици организацията започна независимо разследване на връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде "Ройтерс".

Бренде обяви решението си след оповестяване на информация от Министерството на правосъдието на САЩ, че той три пъти е бил на бизнес вечери с Епстийн и е разменял с него мейли и текстови съобщения.

Появи се снимка на покойния Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

"След внимателно обмисляне взех решение да се оттегля като президент и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум. Времето ми тук, което обхвана осем години и половина, беше изключително удовлетворяващо", посочва той в изявлението си.

В отделно изявление Андре Хофман и Лари Финк - съпредседателите на организацията, която стои зад едноименната среща в Давос, посочиха, че е завършил независимият преглед от външен съвет на връзките на Бренде с Епстийн. Според заключенията не са установени други притеснителни обстоятелства освен вече оповестените.

Ролята на президент и главен изпълнителен директор на СИФ ще бъде временно поета от главния финансов директор Алоис Цвинги. Съветът на попечителите ще наблюдава предаването на управлението, както и приемането на план за започване на процедура за определяне на постоянен приемник на Бренде.

Редактор: Станимира Шикова