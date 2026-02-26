Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира Комисията за защита на потребителите за започване на проверки в офисите на трите големи електроснабдителни дружества в страната. Това решение идва след множество жалби от граждани за повишени сметки за ток през януари 2026 г. и последващ анализ на сигналите, постъпили в КЗП от началото на годината.

Основният фокус на проверките е начинът, по който дружествата разглеждат жалбите на потребителите, как вземат решения по конкретни сигнали и как се решават възникнали спорове. Целта е да се гарантира максимална защита на правата на клиентите.

Протест в София заради завишените сметки за ток

Енергийните оператори трябва да предоставят информация за броя на получените жалби, кои от тях са признати за основателни, колко са удовлетворени и по какъв начин. Освен това ще се изискват сключените типови договори и общите условия за енергоснабдяване, както и детайли за характера на постъпилите оплаквания.

Срокът за предоставяне на необходимите документи и данни е тридневен и изтича в края на 2 март 2026 г.

„Проведох няколко разговора с председателя на Комисията за защита на потребителите и настоях за незабавни проверки на място“, заяви Щонова на брифинг. Комисията е изискала също копия от типовите договори и общите условия на дружествата. „Очаквам КЗП да бъде безкомпромисна при прилагането на закона и при налагането на санкции, ако бъдат установени нарушения“, подчерта министърът.

Жалбите в КЕВР за високи сметки за ток към момента са около 1200

Щонова изрази надежда за конструктивен диалог с електроразпределителните дружества и призова те да бъдат по-инициативни при отстраняването на грешки. „Не бива да се чака всеки потребител да подаде индивидуална жалба, за да бъдат коригирани установени неточности“, посочи тя.

Председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев съобщи, че към момента в институцията са постъпили над 600 сигнала, свързани със сметките за януари. „Има очаквания през следващия месец сметките да бъдат още по-високи, което допълнително тревожи хората“, каза той.

По думите му Комисията проверява дали снабдителните дружества прилагат нелоялни търговски практики и дали има механизми за ограничаване на резките скокове в начисленията. „Нашите потребители са нашата основна цел“, заяви Колячев.

Той допълни, че е проведен разговор с министъра и се обсъждат възможни законодателни инициативи, които да гарантират по-голяма защита на клиентите и по-прозрачни правила при формирането на сметките. „Ако открием нарушения, ще се произнесем с решение и ще бъдат наложени съответните санкции“, категоричен беше председателят на КЗП.