Отломки от прехванат ирански дрон са предизвикали малък пожар на фасадата на единствения 7-звезден хотел в света - „Бурдж ал Араб“ в Дубай.

Властите съобщиха, че екипи на Гражданска защита са реагирали незабавно и са овладели ситуацията. Няма данни за пострадали хора.

Със своите 321 м, той е третият най-висок хотел в света. Уникалната сграда е построена върху изкуствен остров, на 280 м от брега на Персийския залив, свързан с него чрез тесен мост, който минава над самата водна повърхност.

