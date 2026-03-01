Реза Пахлави, който е син на сваления през 1979 г. шах на Персия, призова иранските сили за сигурност да извършат преврат след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че върховният лидер на Иран е бил убит.

„Това е последният ви шанс да се присъедините към народа“, написа Пахлави в социалната мрежа X. Той заяви, че „всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал“.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Държавните медии в Техеран потвърдиха

Пахлави призова силите за сигурност да подкрепят преход към „свободно и проспериращо бъдеще“. „Смъртта на престъпния Хаменей не възстановява справедливостта за пролятата кръв, но може да бъде утеха за изгорелите сърца на семействата, търсещи справедливост“, добави той.

My fellow compatriots,



Ali Khamenei, the bloodthirsty despot of our time, the murderer of tens of thousands of Iran’s bravest sons and daughters, has been erased from the face of history. With his death, the Islamic Republic has in effect reached its end and will very soon be… https://t.co/pm3ZXY9IYZ — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026

Преди това Пахлави заяви, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната. „Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение той.

The courageous Iranian people have paid a heavy price for freedom. Thanks to President @realDonaldTrump, their hour of liberation is at hand.



In the @washingtonpost I lay out my plan for an orderly, transparent transition to a democratic Iran.https://t.co/HU7oNWRGcj — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 1, 2026

Реза Пахлави, обявен някога за престолонаследник от своя баща – последния шах на Персия, живее от десетилетия в изгнание в САЩ. По време на последните масови протести в Иран той претендираше от чужбина за водеща роля в разединената и фрагментирана опозиция.

В социалните мрежи Пахлави има аудитория от милиони последователи и се счита за един от най-влиятелните от живеещите в чужбина опозиционни лидери.

