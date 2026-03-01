Той заяви, че всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал

Реза Пахлави, който е син на сваления през 1979 г. шах на Персия, призова иранските сили за сигурност да извършат преврат след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че върховният лидер на Иран е бил убит.

„Това е последният ви шанс да се присъедините към народа“, написа Пахлави в социалната мрежа X. Той заяви, че „всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал“.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Държавните медии в Техеран потвърдиха

Пахлави призова силите за сигурност да подкрепят преход към „свободно и проспериращо бъдеще“. „Смъртта на престъпния Хаменей не възстановява справедливостта за пролятата кръв, но може да бъде утеха за изгорелите сърца на семействата, търсещи справедливост“, добави той.

Преди това Пахлави заяви, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната. „Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение той.

Реза Пахлави, обявен някога за престолонаследник от своя баща – последния шах на Персия, живее от десетилетия в изгнание в САЩ. По време на последните масови протести в Иран той претендираше от чужбина за водеща роля в разединената и фрагментирана опозиция.

В социалните мрежи Пахлави има аудитория от милиони последователи и се счита за един от най-влиятелните от живеещите в чужбина опозиционни лидери.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Бойчо Попов, БТА

