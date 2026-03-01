Стотици иракчани се опитаха да щурмуват укрепената „Зелена зона” в Багдад, където се намира американското посолство. Напрежението ескалира след новината за смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей, предава АФП.

„Досега опитите им бяха осуетени, но те продължават да се опитват”, заяви източник от службите за сигурност.

Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

⚡️🚨Iraq : Clashes between protesterd and security forces as the protesterd attempt to storm the Green Zone in Baghdad, which houses key government buildings and the U.S. Embassy. pic.twitter.com/dqHGcGKbe0 — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 1, 2026

Протестиращите, някои от които носеха знамена на проирански въоръжени групи, хвърляха камъни по силите за сигурност, които отговориха със сълзотворен газ. Местните медии съобщиха за протестни действия и в други провинции в Южен Ирак.

Няколко иракски въоръжени групи, подкрепяни от Иран, заявиха на 28 февруари, че няма да останат „неутрални” и ще защитят Ислямската република. Мощната групировка „Катаеб Хизбула” обяви, че ще атакува американски бази, след като двама от нейните бойци бяха убити при въздушни удари в Южен Ирак.

📍Baghdad, Iraq 🇮🇶



Protests erupt on the streets of Baghdad’s Green Zone, chanting against U.S. attacks on Iran, allegedly heading towards the U.S. embassy

pic.twitter.com/WpofOiuT4Q — Victoria (@victoriamocha98) March 1, 2026

В неделната сутрин се чуха силни експлозии в близост до летището в Ербил, където са разположени войските на коалицията, водена от САЩ, в автономния регион Кюрдистан. Кореспондент на място съобщи за гъст черен дим, издигащ се от района.

🔴IRAQ 🇮🇶| #Iran, death of #AliKhamenei : hundreds of Iraqi citizens stormed the Green Zone in the Iraqi capital Baghdad, near the American embassy, to protest the assassination of Iranian Supreme Leader #AliKhamenei Khamenei in Tehran during Israeli-US #EpicFury opération. pic.twitter.com/IFsZnE5JhN — Nanana365 (@nanana365media) March 1, 2026

Малко след това проиранска група пое отговорност за атаки с дронове срещу американските сили в Ербил. Припомняме, че на 28 февруари коалиционните сили свалиха няколко ракети и дронове, натоварени с експлозиви, над същия район.

Междувременно Ирак обяви тридневен траур след смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Правителственият говорител Басем ал-Авади заяви, че „с дълбока скръб изказваме съболезнования на благородния народ на Иран и целия мюсюлмански свят“ след като Хаменей беше убит в „явна агресия“.

Редактор: Мария Барабашка