Снимка: ЕПА/БГНЕС
„През изминалия ден израелските въздушни сили проведоха мащабни удари, за да установят въздушно превъзходство и да проправят пътя към Техеран“, добавиха военните
Израелската армия съобщи, че е започнала да нанася удари по цели дълбоко в Техеран, ден след като съвместна атака на САЩ и Израел уби иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.
„Израелските въоръжени сили нанасят удари по цели, принадлежащи на иранския терористичен режим в сърцето на Техеран“, заявиха от армията.
‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc
„През изминалия ден израелските въздушни сили проведоха мащабни удари, за да установят въздушно превъзходство и да проправят пътя към Техеран“, добавиха военните.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Иван Петров
Последвайте ни