„През изминалия ден израелските въздушни сили проведоха мащабни удари, за да установят въздушно превъзходство и да проправят пътя към Техеран“, добавиха военните

Израелската армия съобщи, че е започнала да нанася удари по цели дълбоко в Техеран, ден след като съвместна атака на САЩ и Израел уби иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

„Израелските въоръжени сили нанасят удари по цели, принадлежащи на иранския терористичен режим в сърцето на Техеран“, заявиха от армията.

„През изминалия ден израелските въздушни сили проведоха мащабни удари, за да установят въздушно превъзходство и да проправят пътя към Техеран“, добавиха военните.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Иван Петров
Източник: БГНЕС, АФП

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking