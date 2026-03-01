Централното разузнавателно управление на САЩ е играло значителна роля преди нападението срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, пише в. „Ню Йорк Таймс”.

Според информация на изданието ЦРУ е следило Хаменей в продължение на месеци, като е получавало информация за местонахождението и навиците му. Твърди се, че ЦРУ е научило, че вчера сутринта е трябвало да се проведе среща на висши ирански служители в сграден комплекс в сърцето на Техеран и че Хаменей ще присъства там. Вследствие на това САЩ и Израел са коригирали времето на атаките срещу Иран. Първоначалният план е бил да се атакува през нощта, пише още „Ню Йорк Таймс”.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Техеран потвърди

Редактор: Мария Барабашка