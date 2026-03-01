Американските въоръжени сили са нанесли удари по повече от 1000 цели, откакто започна операцията в Иран вчера. Новината оповести Централното командване на САЩ, предаде „Ройтрес”.

Според справката са ударени центрове за командване и управление, съвместеният щаб на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, щабът на аерокосмическите сили на КГИР, интегрирани системи за противовъздушна отбрана, обекти с балистични ракети, кораби на иранските военноморски сили, подводници на иранските военноморски сили, обекти с противокорабни ракети, военни комуникационни съоръжения.

Същевременно Белият дом съобщи, че президентът Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Повече подробности относно съдържанието на разговорите не се съобщават на този етап.

Редактор: Ина Григорова