Децата ще се завърнат в класните стаи в сряда
2 и 3 март са неучебни дни за всички училища в страната. Децата ще се завърнат в класните стаи на 4 март, сряда.
Следващите почивни дни според графика, одобрен от МОН, са по време на пролетната ваканция - от 4 до 13 април.
