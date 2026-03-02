Първите дни на март ще са с усещане за ранна пролет. Сутрин ще има условия за понижена видимост, а в районите на север и на изток в понеделник мъглата ще е по-трайна. Следобедите до сряда ще са преобладаващо слънчеви, с динамична облачност.

В четвъртък следобед ще вали дъжд в Югозападна България. Ден по-късно това ще се случи и на изолирани места в източните райони. Сняг в този период може да очакваме само във високия планински пояс на запад. Извън споменатите райони облачността ще е променлива, със слънчеви разкъсвания.

Почивните дни около 8 март ще са с динамична облачност, преобладаващо слънчеви, с минимални смущения.

Дневните температури в първата мартенска седмица ще се движат между 10 и 15 градуса, до 17-18 в някои обичайно по-топли точки на страната. Осезаемо по-хладно ще е в районите, където мъглата е продължителна. Захлаждане, макар и не толкова драстично, се очаква около 7-8 март. Дневните стойности на термометрите ще паднат с 2-3 градуса до 8-13.

Ранните прогнози за валежи около 10 март няма да се оправдаят и втората седмица на месеца ще остане метеорологично спокойна. Дните ще са с локална облачност, с много слънчеви часове. В някои от тях ще има условия за мъгли в ниските райони. Температурите сутрин ще са около нулата с предпоставки за слана, а следобед - най-често между 9 и 14-15 градуса.