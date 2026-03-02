-
Как мечтаната почивка се превръща в кошмар, а през нощта се спи в бомбоубежище
Ваня Иванова и Олег Иванов - семейство с две деца заминават за почивка в Дубай, но вместо очакваната почивка, попадат в извънредна ситуация. След рязко влошаване на обстановката в града, те взимат решение да напуснат по-рано от планираното, притеснени за сигурността си. Опитът им да се приберат обаче се проваля.
Летището в Дубай е затворено, полетите са отменени и семейството остава блокирано на място, заедно с децата си, в условия на нарастващо напрежение и несигурност.
Благой Георгиев е блокиран в Дубай: Трети ден чакаме, чуха се силни взривове
„Вече се чувстваме в безопасност. През предните дни следвахме инструкциите на властите.Трябваше днес вечерта да си пътуваме съм София, но в събота сутрин, когато получихме първото известие от „Би Би Си” за удари, се опитахме да пътуваме още същия ден. Дори успяхме да си вземем билети, но впоследствие затвориха летището”, разказа Ваня.
По думите ѝ семейството се е свързало с консулството ни, както и с МВнР, а съветите били едни и същи – да останат в хотела.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Дарина Методиева
