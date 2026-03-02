Повече от 1400 български туристи, намиращи се в държавите от Близкия изток, остават блокирани трети ден. По данни на Външното ни министерство постоянно живеещите български граждани в региона също са хиляди. Тази сутрин много от сънародниците ни разказват, че са чули взривове и все още търсят начин да се евакуират или приберат в България.

Засега българските граждани, които се намират в засегнатите страни, не могат да пристъпят към евакуация нито по суша, нито по въздух, нито по вода.

След ескалацията на напрежението: Български семейства с деца останаха блокирани в Дубай

От МВнР предоставят телефони, на които се дава основна информация за хората в засегнатите страни. Статистиката показва мащаба на блокадата – над 3400 полета са били отменени вчера, а днес броят им надхвърля 2000 от седемте основни летища в Персийския залив.

Част от авиокомпаниите са обявили, че полетите им ще бъдат приземени до 7 март. Други съобщават, че има възможност да възобновят летенето на 3 март, но това остава под въпрос заради неяснотата около въздушното пространство.

Разкази на очевидци

⇒ Анна Каранова, която се намира в региона на Доха, споделя, че атаките са се подновили тази сутрин.

„Преди броени минути чухме още два гърмежа. Иначе имаше затишие от вчера сутринта – последно това, което се чу, беше в 7 и половина. Вече не знаем какво се случва, още няма новини, но мои близки също казаха от различни локации на Доха, че са чули доста силни гърмежи”, сподели сънародничката ни.

⇒ В Дубай ситуацията също остава напрегната. 80 души, планирали круиз, са блокирани.

„В момента очакват информация от летището дали и кога ще бъдат отворени въздушни коридори. Също така казаха, че е събрана пълната информация относно имената на всички пасажери, за да може да се свържат с консулства”, коментира екскурзоводът Гергана Бойчева. Тя опита да успокои близките на туристите, уточнявайки, че в техния район щети от въздушна атака няма. „Чуват се далечни гърмежи, но няма никакъв хаос. Няма нищо, което да е повод за притеснение”, увери екскурзоводът.

В 15:00 ч. местно време част от авиокомпаниите се очаква да дадат нова информация. Сред блокираните в Дубай е и бившият футболист Благой Георгиев, който се опитва да се прибере от Малдивите. „Тук сме от три дни. От Малдивите се връщахме, седяхме 4-5 часа в самолета, но накрая ни свалиха”, казва Георгиев.

Отломка от ракета порази Терминал 3 на международното летище в Дубай и рани няколко души, което доведе до нова организация и проверки.

„Имаше паника, защото се събраха много хора и никой не знаеше какво става. Терминал 3 беше нашият и доколкото разбрах, казаха, че е бил ударен”, сподели Георгиев. Той е сам с приятелката си, но изрази загриженост за другите българи. „Много хора имаше с деца. Те започнаха да плачат, да нервничат на летището и естествено, че първо те трябва да се приберат. Лошото е, че няма никаква информация”, допълва бившият футболист.

⇒ Напрежение има и в Тел Авив след поредна безсънна нощ.

„Тази нощ ни събудиха в 7 часа със сирени, като аларма. Сега мисля, че се очаква пак. Чакаме навън пред бомбоубежищата”, разказва Екатерина Арие.