Обединените арабски емирства предприемат спешни мерки в подкрепа на блокираните заради затвореното въздушно пространство пътници. Това съобщи бившият външен министър Николай Младенов в публикация във Facebook.

По думите му Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) е издал официална директива до всички хотели в емирството, според която „никакви гости не трябва да бъдат гонени“. Туристите, чиято дата за напускане съвпада с отменени полети, ще могат да удължат престоя си при същите условия като първоначалната резервация.

Ако засегнатите пътници не могат да покрият разходите за допълнителните нощувки, хотелите трябва незабавно да уведомят властите, след което държавата се намесва и поема ангажимента.

Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е спокойна, безопасността е абсолютен приоритет

Мярката е в синхрон с национално решение на Генералната дирекция за гражданска авиация на ОАЕ (GCAA), според което страната покрива разходите за настаняване, храна, напитки и съдействие за презаписване на полети за всички засегнати – както туристи, така и транзитни пътници.

По информация на Младенов до момента над 20 000 души вече са настанени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби допълнителните нощувки се покриват директно от местния департамент по култура и туризъм (DCT), а в Дубай – чрез DET.

В публикацията си Николай Младенов призовава близките на блокирани пътници да ги насърчат да се свържат директно с хотела си или с авиокомпаниите, сред които Etihad и Emirates. Той подчертава, че е важно да се използват само официални канали и да не се разпространяват слухове.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева