-
Властите предприеха допълнителни мерки за сигурност у нас
-
Тервел Пулев подкрепи кампанията на ВМА „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“ (ВИДЕО)
-
Доц. Теодора Пенева: По-високите сметки за ток се дължат на студеното време и ръста в потреблението
-
Спортни новини (02.03.2026 - обедна)
-
Хиляди българи остават блокирани в Близкия изток след отменени полети
-
Александър Сано за проверките на сметките за ток: Мога да разпозная лошия театър, който се разиграва
Коментират Ваня Ананиева, Стаси Айви и Марин Трошанов
В понеделник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха Ваня Ананиева, която носи щафетата на познанието и доброто, журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.
Първата тема, по която коментаторите търсиха пресечна точка, беше свързана с новата реалност в Близкия изток, след като операциите „Ревящ лъв” и „Епична ярост” разпалиха конфликта в региона.
След това дискусията премина към въпроса дали напрежението в Близкия изток ще влезе в предизборната риторика у нас. По-малко от два месеца преди вота, в ход е регистрацията на партиите и коалициите. Коментаторите обсъдиха и днешните събития в Централната избирателна комисия, където документи за участие в изборите внесоха от „БСП–Обединена левица” и „ДПС–Ново начало”.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
