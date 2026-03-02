В понеделник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха Ваня Ананиева, която носи щафетата на познанието и доброто, журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.

Първата тема, по която коментаторите търсиха пресечна точка, беше свързана с новата реалност в Близкия изток, след като операциите „Ревящ лъв” и „Епична ярост” разпалиха конфликта в региона.

След това дискусията премина към въпроса дали напрежението в Близкия изток ще влезе в предизборната риторика у нас. По-малко от два месеца преди вота, в ход е регистрацията на партиите и коалициите. Коментаторите обсъдиха и днешните събития в Централната избирателна комисия, където документи за участие в изборите внесоха от „БСП–Обединена левица” и „ДПС–Ново начало”.

Редактор: Мария Барабашка