Виктор Папазов се закле в Народното събрание като депутат от ПГ на „Възраждане“ след внезапната смърт на Славчо Крумов .

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на починалия. За кончината му в неделя съобщи лидерът на партията.

Виктор Папазов вече беше народен представител в 51-ото Народно събрание от 25 МИР. Преди около година обаче мандатът му беше прекратен извънредно. Това се случи след решението на Конституционния съд да касира частично изборите от октомври 2024 г. заради нарушения в различни секции в страната.

