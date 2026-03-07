Докато България отбелязваше 3-ти март, 75-годишният лютиер Христо Стоев остана без дом. Пожар изпепели къщата му, заедно със спестявания, документи и част от цигулките, които той е изработил. Христо е с изгаряния, но отказва лечение.

„Виждам, ама ми се затварят очите… Има и добри, и недобри неща, трябва да се преживее“, споделя той.

Реакцията на местната общност е незабавна. Почти половината жители на Змейово се включили в разчистването на дома и оказали материална помощ. „Все пак сме на едно място, хора сме, трябва да си помагаме“, каза местен жител.

Христо Стоев намира временно подслон в малката си работилница, пощадена от огъня. Той споделя, че жестът на съселяните му е възстановил вярата му в хората: „Видях, че дойдоха хора и започнаха да плачат… Значи има повече добри хора, отколкото лоши.“

С помощта на общността и кметството, лютиерът се надява да изгради дома си отново и да продължи работата си по цигулките.