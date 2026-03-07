Как Иран се преобрази от светска монархия в консервативна Ислямска република под властта на аятоласите и кой начерта пътя към конфликт, който днес заплашва целия Близък изток? Международните редактори Александрина Аврамова и Кирил Нинов търсят отговори тази седмица в "Темата на NOVA" след Централните новини.

От древна Персия и великия пълководец Александър Македонски до мюсюлманския духовник аятолах Хамней, Иран е живият образ на световната история. За четири десетилетия страната се трансформира от люлка на древна цивилизация в държава, която се възприема като заплаха за глобалната сигурност. Студената война и търговията с нефт поставят началото на този сложен процес.

„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”

Бившият политически затворник Хамид Хош Сияр, който намерил дом в България, разказва за режима на аятоласите: система, която отвън прилича на демокрация, но отвътре функционира като диктатура. „Има няколко възрастни мъже, които вземат всички решения и дават на хората само илюзията за избор“, казва той. След революцията близо 3 милиона души напускат страната, а емигрантите се превръщат в символ на опозицията срещу режима.

Сред най-ярките лидери на иранската опозиция е наследникът на последния шах на Иран, Резапа Хлави, който вече 46 години живее в САЩ. Той подкрепя народното недоволство и призовава за възстановяване на отношенията и мира с Израел, като се стреми към промяна чрез международно сътрудничество.