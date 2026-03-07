Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани да избягват пътувания до Ливан. Гражданите, които вече се намират в страната, се призовават да напуснат Ливан своевременно, използвайки наличните безопасни възможности. Това написаха от МВнР на сайта си .

При необходимост от съдействие, българските граждани в Ливанската република, могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Бейрут, на следния номер: +961 5 453 658, както и на телефонни номера за неотложни случаи в извънработно време: +961 81 302 552; +961 76 697 766. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството:Consular.Beirut@mfa.bg

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg

