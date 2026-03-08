Най-голямата градска кафеена плантация в света, разположена в разрастващия се бразилски мегаполис Сао Пауло, посрещна тази седмица около 1500 нови кафеени растения, тъй като изследователите се готвят да проучат как те могат да противодействат на изменението на климата и вредителите, предаде "Ройтерс".

Биологичният институт в Сао Пауло е създаден през 1927 г. с мисията да се справи с криза, причинена от вредители като бръмбара пробивач, който унищожава зърната, скрити в кафеените череши (малък червен плод, който расте на кафееното дърво).

Бразилия е водещият производител на кафе сорт арабика в света, както и вторият най-голям производител на кафе канефора, което включва сортове като робуста и конилон.

Плантацията в квартал „Вила Мариана“ в Сао Пауло, която вече имаше над 2000 кафеени растения, посрещна разновидности на арабика тази седмица, обявени за устойчиви на вредители и кафеена ръжда, вид гъбички, както и други растения, които са по-толерантни към условия, подобни на суша.

„Биологичният институт е създаден, за да контролира бръмбара пробивач, който атакува кафеените зърна с помощта на паразитоиди, биологичен метод за контрол“, каза днес пред Ройтерс изследователят от института и агроинженер Харуми Ходжо.

Ходжо държи в ръката си две кафеени черешки, показвайки разликата между здрав „плод с гладки бели кафеени зърна“ и друг, изгнил отвътре, след като е бил погълнат от бръмбар.

През годините институтът започва да изследва други фактори, влияещи върху кафеените растения, като почвата и климата. „Новата гама от сортове, отглеждани едно до друго при едни и същи условия, показва как различните растения се справят с вредители, болести и климатичен натиск“, каза Ходжо.

