Леко поскъпване на средните цени на горивата в сравнение с 8 март, отбелязва сайтът Fuelo. При най-масовия бензин А95 разликата от вчера до днес е 1 цент за литър, а при дизела - 2 цента по-скъпо от вчера.

За хората, които карат коли на газ, също има тенденция към поскъпване - с 1 цент до 0,62 евро.

От началото на февруари досега

В рамките на месец февруари бензин А95 е скочил от 1,23 евро на 1,26 евро. А само за последната седмица средната цена е скочила до 1,33 евро.

При дизела нещата са по-зле. За февруари цената му е скочила от 1,26 евро за литър на 1,29 евро. А за последната една седмица е скочил на 1,41 евро - тоест над 10 цента за седмица.

Цената на петрола премина границата от 100 долара за барел

Суровият петрол сорт „Брент” в момента е 105 долара за барел, миналата седмица в понеделник беше 78 долара, а в събота, когато започна войната се търгуваше за 67 долара. Тоест с почти 40 долара е поскъпнал за 7 дни, като снощи е стигал и 120 долара за барел.