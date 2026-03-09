Европейският съюз трябва да бъде готов да защитава интересите си по-решително, тъй като вече не може да разчита единствено на „система, основана на правила“, за да се справя със заплахите. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Ние винаги ще защитаваме и поддържаме системата, основана на правила, която изградихме, заедно със съюзниците си. Вече обаче не можем да разчитаме на нея като на единствения начин да защитим интересите си или да предполагаме, че нейните правила ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени“, каза Фон дер Лайен на конференция на посланиците на ЕС.

Тя посочи, че е необходимо спешно да се направи равносметка дали доктрината, институциите и механизмите за вземане на решения в ЕС, създадени в следвоенен свят на стабилност и многостранно сътрудничество, са в крак с бързите промени в международната среда.

„Трябва да се запитаме дали системата, която изградихме - с всичките ѝ добронамерени опити за консенсус и компромис - помага или по-скоро пречи на нашата достоверност като геополитически актьор“, каза още Фон дер Лайен.

