„Ябълката не пада по-далеч от дървото”. Това заявиха от Министерството на външните работи на Израел в социалната мрежа X, след като Моджтаба Хаменей беше избран за третия върховен лидер на Иран.

„Ръцете му вече са опетнени от кръвопролитието, което беляза управлението на баща му. Той е още един тиранин, който ще продължи бруталността на иранския режим”, се казва в официалната позиция на дипломатическото ведомство.

The apple doesn’t fall far from the tree.

Mojtaba Khamenei’s hands are already stained with the bloodshed that defined his father’s rule.

Another tyrant to continue the Iranian regime’s brutality. pic.twitter.com/VW54UWpIdp — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 9, 2026

Хиляди се събраха в Техеран в подкрепа на новия си лидер (ВИДЕО)

Израел ликвидира бащата на Хаменей, който заемаше поста на върховен лидер от 1989 г. Това се случи в първия ден от масираната американско-израелска военна кампания срещу Иран. От Тел Авив бяха категорични, че ще се насочат срещу всеки, който наследи властта от покойния аятолах.

