Йерусалим определи новия върховен лидер на Иран като тиранин, чиито ръце са „опетнени от кръвопролитие”
„Ябълката не пада по-далеч от дървото”. Това заявиха от Министерството на външните работи на Израел в социалната мрежа X, след като Моджтаба Хаменей беше избран за третия върховен лидер на Иран.
„Ръцете му вече са опетнени от кръвопролитието, което беляза управлението на баща му. Той е още един тиранин, който ще продължи бруталността на иранския режим”, се казва в официалната позиция на дипломатическото ведомство.
Израел ликвидира бащата на Хаменей, който заемаше поста на върховен лидер от 1989 г. Това се случи в първия ден от масираната американско-израелска военна кампания срещу Иран. От Тел Авив бяха категорични, че ще се насочат срещу всеки, който наследи властта от покойния аятолах.
Редактор: Мария Барабашка
