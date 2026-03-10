Военният конфликт в Близкия изток ще се отрази на цените на горивата в България със закъснение от 7 до 14 дни, а инфлацията у нас може да нарасне с 0,6%. Това прогнозира в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS икономистът доц. Щерьо Ножаров. „Моята прогноза е плюс 0,6 към средногодишната инфлация, не повече”, заяви той. Заедно с Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, те анализираха икономическите рискове за страната ни.

Доц. Щерьо Ножаров обясни, че към момента България разполага с наличности на горива, закупени на стари цени, които са достатъчни до средата на април. Той уточни, че промените на международните пазари рефлектират върху българските бензиностанции със закъснение между 7 и 14 дни.

Спринт на цената на петрола: Ще поскъпнат ли токът, горивата и храните

Според него се очертават три основни сценария за цената на петрола в зависимост от продължителността на конфликта:

⇒ При конфликт между 4 и 6 седмици: цена между 85 и 97 долара на барел.

⇒ При продължителност между 3 и 9 месеца: цена между 110 и 130 долара на барел.

⇒ При конфликт над 9 месеца: трайна цена около 180 долара на барел.

Михаил Кръстев посочи, че освен високите цени, съществува и риск от недостиг на горива, тъй като Персийският залив е основен източник за цели икономически региони. „Кумулативният ефект може да прерасне в по-висока инфлация, която ще бъде по-висока от предвидената в бюджета”, заяви той.

Кръстев алармира за бюджетни рискове, като отбеляза, че България в момента функционира с удължителен бюджет и държавата харчи повече спрямо предходната година. Той призова да не се повтарят грешки от миналото.

Доц. Ножаров припомни, че България е предприела сериозни мерки за диверсификация на доставките на природен газ чрез връзките с Азербайджан, Гърция и Турция. Той уточни, че само около 10% от енергийните нужди на бизнеса у нас се задоволяват от природен газ. Енергийният микс на страната включва 47% въглища, 30% ядрена енергия и 17% зелена енергия, което прави икономиката по-устойчива на газови шокове.

„В момента пазарите си отдъхват заради възможността за отпускане на стратегическите петролни резерви, но при негативен сценарий сме изправени пред поскъпване на почти всичко и огромна инфлация”. Това коментира в ефира на NOVA NEWS финансовият анализатор Цветослав Цачев. По думите му блокирането на Ормузкия проток засяга близо 20% от световните запаси на петрол и една трета от доставките на втечнен природен газ, което може да доведе до свиване на икономиката в световен мащаб.

Цачев обясни, че макар САЩ да разполагат с около 400 милиона барела стратегически резерв, капацитетът им за изпомпване е само 4 милиона барела на ден. За сравнение, през Ормузкия проток преминават между 15 и 18 милиона барела дневно, което прави националните резерви крайно недостатъчни при пълна блокада. „Тези резерви не са лесно достъпни и не могат да компенсират ефекта върху цялата верига – от производство до преработка”, подчерта анализаторът.

Според Цачев, ако ситуацията продължи да се развива негативно, ще се търсят алтернативни източници, като основният ще бъде Русия. „Вече се появява информация, че САЩ може да изключат санкциите върху руския петрол, за да не се оказва допълнителен натиск върху световната цена”, посочи той.

Анализаторът предупреди, че ако кризата продължи повече от два-три месеца, светът ще навлезе в икономическа криза и рецесия. Освен петрола и газа, конфликтът засяга и една трета от световната търговия с изкуствени торове, което ще пренесе инфлацията директно върху цените на храните. „Европа, като богата част от света, може да си позволи да плаща по-висока цена, но бедните страни ще бъдат най-силно засегнати, тъй като петролът и горивата просто може да не стигат до тях”, заключи Цветослав Цачев.

Повече гледайте във видеата.

Редактор: Мария Барабашка