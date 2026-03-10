Снимка: БГНЕС
Външният министър отново потвърди, че няма директна опасност за България
10 души са напуснали тази нощ Катар и Кувейт, като евакуацията им е била осъществена по суша. Това обяви служебният външен министър Надежда Нейнски. По думите ѝ посолствата на България в региона са мобилизирани да извеждат сънародниците ни през сухопътни граници, докато се отворят нови въздушни коридори.
„В Ливан напрежението е изключително голямо. Там също тече евакуация и подготовка за извеждане на хората. В момента в Близкия изток не мога да кажа, че има добри новини по отношение на евакуацията. Като цяло в региона ситуацията е изключително напрегната, но на този етап няма директна опасност за България - това мога да потвърдя“, каза Нейнски.
Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток
Тя увери, че службите за сигурност, МВР и МВнР са в постоянен контакт с българските съюзници и партньори за своевременни анализи.
Редактор: Цветина Петкова
