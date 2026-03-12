Депутатите приеха на първо четене нови по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца и за разпространяване на порнографски материали. Това се случи чрез промени в Наказателния кодекс.

Текстовете предвиждат до 15 години затвор за лице, извършило сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст. Освен това давността за преследване на престъпления ще започва да тече едва след навършване на пълнолетие на жертвата. Така лицето ще може лично да сезира компетентните органи.

Друга промяна узаконява разпространяването на порнографски материали да се наказва със затвор от една до пет години, вместо досегашната санкция до една година.

Предлагат по-тежки наказания за сексуални насилници на деца до 10-годишна възраст

Освен това с промените се криминализират и големите нерегламентирани сметища, като са предвидени сериозни наказания, включително и затвор.