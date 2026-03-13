Снимка: БТА
-
Гърция въвежда таван на печалбата от горива и хранителни стоки
-
Румънското правителство одобри разполагането на американско военно оборудване близо до България
-
Дресьори обучават кучета да търсят оцелели в Одеса
-
Започна реставрация на базиликата „Сан Пиетро ин Винколи”
-
След близо две десетилетия Хърватия връща задължителната военна служба
-
Британски медии: Страната има запаси от газ само за 2 дни
Множеството се отправи към посолството на САЩ
2 000 гърци излязоха на протест по улиците на Атина. Демонстрантите се обявиха срещу конфликта в Иран и струпването на войски в Източното Средиземноморие.
Множеството се отправи към посолството на САЩ с призиви за край на военните действия. Протестиращите обвиняват американската администрация, че задълбочава конфликта и въвлича други държави в него. Хората носеха плакати с надписи: „Долу ръцете от Иран” и „Спрете войната“.
„Считаме позицията на гръцкото правителство за отвратителна, защото то не само ни излага на опасност, като разполага американски бази из цялата страна, но и има много силни връзки с Израел”, заяви София Теотока.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни