2 000 гърци излязоха на протест по улиците на Атина. Демонстрантите се обявиха срещу конфликта в Иран и струпването на войски в Източното Средиземноморие.

Множеството се отправи към посолството на САЩ с призиви за край на военните действия. Протестиращите обвиняват американската администрация, че задълбочава конфликта и въвлича други държави в него. Хората носеха плакати с надписи: „Долу ръцете от Иран” и „Спрете войната“.

„Считаме позицията на гръцкото правителство за отвратителна, защото то не само ни излага на опасност, като разполага американски бази из цялата страна, но и има много силни връзки с Израел”, заяви София Теотока.

