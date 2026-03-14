България е в добра ситуация, защото не е засегната логистично от проблема в Ормузкия проток. Ние доставяме петрол предимно от Казахстан и Египет. Считам, че "Лукойл" и особения управител са се справили с този въпрос, но веднага след това трябва да се предприемат антиинфлационни мерки в подкрепа на обществото и бизнеса. Това коментира бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

"От икономическа гледна точка трябва да се избере подходът и пакетът от мерки. Една част от тези мерки са адаптивни - това са мерките, които пряко ще подпомогнат засегнатите групи от населението. Другата група от мерки са антиинфлационните, чрез които трябва да се стреми намаляване на инфлацията", посочи Борисов.

Ескалация на напрежението в Ормузкия проток: Иран заплаши да блокира доставките на петрол

Според бившия министър на икономиката такъв тип мярка трябва да бъде под формата на държавна помощ. "Не би трябвало да се пристъпва към намеса в данъчната политика по отношение размери на ДДС и акциз, защото тези мерки са временни и трябва да поемат този буфер по време на кризата, предизвикана от войната в Персийския залив", каза още той.

По думите му в България вече има законодателство за необоснованото покачване на цените, което е част от закона за въвеждане на еврото. "НАП би могла да влезе в своята роля, както и Министерството на икономиката, които в определена степен отговарят за проверките на продуктите от нефт и нефтен произход. Могат да се направят съвместни проверки, за да не се допуска такова повишение на цените, което допълнително да натовари бизнеса и населението", заяви Борисов.

Той посочи, че проблемът с Ормузкия проток е структурен, защото 20% от потребявания петрол в световен мащаб минава оттам. "Дори намесата на Международната енергийна агенция с това огромно количество петрол, което ще бъде освободено от резервите, може би ще доведе само до краткосрочни резултати", каза бившият министър на икономиката. "Надеждите са този конфликт да приключи по-скоро, защото икономическите сътресения в глобален аспект могат да бъдат много сериозни", каза още той.

