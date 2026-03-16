Истински среднощен екшън се разигра в карловското село Иганово. Мъж наряза гумите на 36 автомобила. На някои от тях с нож е надрал боята и изкривил чистачките. Мъжът е запалил и няколко улични контейнера за смет. Нанесъл е щети и по две електроразпределителни табла и накрая е стрелял с въздушна пушка по жена в селото.

Кметът на село Иганово Павел Павлов е един от потърпевшите собственици на автомобила. „Имам щети по три коли. Гумите са нарязани по един и същ начин. Вандалският акт беше извършен около 4-4:30 часа в събота срещу неделя през нощта. Разбрахме, че има проблем, когато усетихме пушека и видяхме високите пламъци от запалените пластмасови контейнери за смет”, разказа той.

Първоначално той мислел, че вандализма е само на неговата улица. „Сигнализирах на 112 и полицията дойде. Оказа се, че цялото село е потърпевшо. Има счупени камери за наблюдение, които са поставени в населеното място. Има и счупени елтабла, които са може би 5-6 на брой”, обясни кметът.

По думите му гумите на автомобилите са нарязани с нож.

Марин Маринов също е потърпевш с нарязани гуми на две коли. „Върнах се в 2:30 часа вкъщи. Всичко беше нормално. А сутринта видях, че гумите ми са нарязани”, обясни той.

Заподозреният е задържан за 72 часа. Той е местен жител на 57-годишна възраст. „Този човек е стрелял с въздушна пушка срещу жена и мъж. Предупреждаван е преди известно време, тъй като влиза по къщите. Не е бил преди агресивен”, обясни Павлов.

От полицията съобщиха за NOVA, че при обиск в дома на заподозрения за вандалската проява са иззети ножовете, с които са нарязани гумите на колите. Открити са и газов пистолет и въздушна пушка, които не са придобити по установения ред. Преглеждат се и записи от охранителни камери, събират се доказателства и сведения, а по случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура.

