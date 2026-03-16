Полицията в Казанлък разследва умишлен палеж на автомобили, след като пожар избухна около 3 часа през нощта на паркинг близо до централен булевард в града. Огънят е засегнал четири коли, като три от тях са напълно унищожени, а четвърта е с разтопена предна броня.

Георги Манев, NOVA

Два от автомобилите са собственост на местен бизнесмен, който се занимава с ремонт на електронни везни, електроника и системи за видеонаблюдение. По думите му колите вероятно са били запалени умишлено, тъй като не са били паркирани една до друга.

Мъжът твърди, че няма врагове, които биха могли да стоят зад подобно посегателство. Той е пенсионер и по думите му вече не се занимава активно с бизнеса си, поради което не може да посочи възможна причина за инцидента.

По случая тече разследване.