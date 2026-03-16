Повишаването на цените на горивата в следствие на конфликта в Близкия изток може да доведе до инфлация и при стоки и услуги. "Инфлацията у нас ще продължи да нараства и вероятно ще надмине очакванията на правителството". Това коментира в ефира на „Твоят ден“ Любомир Каримански, който е член на Управителния съвет на Българската народна банка.

В контекста на актуалните икономически събития експертът анализира и текущите мерки на изпълнителната власт за подпомагане на най-засегнатите граждани от нарастващите цени на горивата. „Правилният подход са таргетирани мерки - към целеви групи, а не на всички компании“, посочи той, като направи паралел с енергийните помощи по време на войната в Украйна.

По отношение на помощите от 20 евро за домакинства с доход до 780 евро Каримански отбеляза, че е важно да се видят изчисленията и логиката зад тях. „Тук е много важно да знаем, ако има ясно направени разчети от министъра на финансите и колегите му, които са обсъдили тази тема", подчерта той. По думите му успешното изпълнение на мерките зависи от тяхното администриране и прецизното достигане до нуждаещите се.

Каримански коментира и назначаването на нов подуправител на БНБ. Според него по-добрият вариант би бил нов парламент да направи тази кадрова промяна.

„Първата стъпка на служебното правителство заслужава подкрепа - те тръгват с таргетирани мерки, а не всеобщи. Ясно е, че инфлация ще има“, прогнозира Каримански. Той подчерта и необходимостта от нов бюджет, който да отразява политиките на бъдещото правителство и да идентифицира най-засегнатите домакинства, за да се приложат ефективни и целеви мерки.

