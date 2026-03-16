Болница в Йерусалим изгради подземна база за една нощ, в която вече се лекуват десетки пациенти. Когато сирените прозвучават, персоналът на втория по големина болничен комплекс в Йерусалим организира преместването на стотици пациенти, заедно с жизненоважно медицинско оборудване, само за няколко часа.

„Посред нощ изведнъж ни свалиха всички с военна прецизност“, каза Макс Фъргюсън, който е пациент. Той е настанен в здравното заведение за операция преди седмица. Не очаквал да се възстановява под земята.

От управата на болницаата казват, че не са имали избор. Йерусалим е подложен на силен обстрел, откакто Израел започна мащабната си атака срещу Иран миналата седмица заедно със САЩ. Няколко ирански балистични ракети са пробили израелската противовъздушна отбрана и са убили множество цивилни.

„В Йерусалим има две основни болници, затова трябва да обслужваме всички, които идват. Няма да затворим вратите. Грижим се за всеки, който има нужда от помощ. Въпросът е просто да се уверим, че разполагаме с персонала, оборудването и пространството“, каза д-р Давид Кац от медицинския център „Шааре Цедек“.

Нетаняху се появи в кафене в Йерусалим, за да опровергае слуховете за смъртта си

Американски и израелски представители в областта на отбраната предупреждават, че конфликтът може да продължи няколко седмици. Медицинските центрове в цял Израел се подготвят за още атаки и ранени.

По време на 12-дневната война с Иран миналия юни болница в южен Израел беше директно ударена от иранска ракета, но нямаше жертви, защото сградата вече беше евакуирана. „Там, където се намираме, има риск. Това не е първият път, но ситуацията определено е драматична и сериозна. Това няма да продължи ден-два и ние не се подготвяме за толкова. Планираме за дълъг период от време и за повече пациенти“, каза още д-р Кац.

Болничните власти вече са започнали да подготвят още едно ниво от подземния паркинг за още сто пациенти, но се надяват, че няма да се наложи да го използват.

