Бенямин Нетаняху се появи в кафене в Йерусалим, за да опровергае слуховете, че е мъртъв. Премиерът на Израел публикува видеоклип как си купува кафе в крайпътно заведение западно от древния град.

В клипа Нетаняху говори със свой помощник, който снима и коментира как слуховете за смъртта му обикалят интернет. Информацията тръгна от една от държавните ирански медии и беше споделена стотици хиляди пъти в социалните мрежи.

Клипът очевидно е нов, защото слуховете тръгнаха в неделя, а на записа израелският премиер си прави шега с тях.

