Израел опроверга информацията, че привършва ракетите, с които прехваща обстрела от Иран и Ливан. В местните медии писаха, че Израел е известил Съединените щати за недостиг. Министърът на външните работи каза, че ракети има.

Това стана след като и днес част от иранския обстрел проби противовъздушната отбрана. В Тел Авив имаше взрив и изгоряха няколко автомобила. Отломка от ракета повреди сериозно жилищна сграда в Петах Тиква.

Израел съобщи, че военните действия в Близкия изток ще продължат поне още 3 седмици

От началото на войната 12 души бяха убити в Израел в резултат на ответния огън от Иран. Ливан съобщи, че израелските удари на тяхна територия вече са взели 850 жертви. Това дойде след като Израел отрече, че ще води директни преговори с ливанското правителство за край на бойните действия.

"Хизбула” работи по инструкции от Техеран, не от Бейрут. Те действат против волята на ливанските граждани. А ако правителството на Ливан иска да промени нещо, трябва да спре атаките, които извършва „Хизбула” от ливанска територия. Досега не са направили нищо в тази посока", посочи министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар.

