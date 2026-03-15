Първата жена от Иран с Нобелова награда за мир: Ширин Ебади, която днес живее в изгнание
Лидерът на Северна Корея отново заведе дъщеря си на официално събитие
Войната в Близкия изток: САЩ и Иран с удари по важни за петролната индустрия обекти
Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток
Проф. Симеон Евстатиев: Изборът на Моджтаба Хаменей е сигнал, че режимът в Иран ще втвърди позициите си
САЩ нанесоха удари по ключовия за Иран остров Харг
Тел Авив отрече и директни преговори с ливанското правителство
Израел опроверга информацията, че привършва ракетите, с които прехваща обстрела от Иран и Ливан. В местните медии писаха, че Израел е известил Съединените щати за недостиг. Министърът на външните работи каза, че ракети има.
Това стана след като и днес част от иранския обстрел проби противовъздушната отбрана. В Тел Авив имаше взрив и изгоряха няколко автомобила. Отломка от ракета повреди сериозно жилищна сграда в Петах Тиква.
Израел съобщи, че военните действия в Близкия изток ще продължат поне още 3 седмици
От началото на войната 12 души бяха убити в Израел в резултат на ответния огън от Иран. Ливан съобщи, че израелските удари на тяхна територия вече са взели 850 жертви. Това дойде след като Израел отрече, че ще води директни преговори с ливанското правителство за край на бойните действия.
"Хизбула” работи по инструкции от Техеран, не от Бейрут. Те действат против волята на ливанските граждани. А ако правителството на Ливан иска да промени нещо, трябва да спре атаките, които извършва „Хизбула” от ливанска територия. Досега не са направили нищо в тази посока", посочи министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар.
Редактор: Дарина Методиева
