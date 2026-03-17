След пристигането си в Киев в понеделник трикратният носител на "Оскар" Шон Пен се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. В пост в Х държавният глава благодари на Пен за подкрепата и го нарече "истински приятел на Украйна".

Това не е първата визита на американския актьор в Украйна. През 2023 г. той засне документалния филм "Суперсила", който проследява пътя на Зеленски от актьор и комедиант до военен лидер.

При предишното посещение в страната Пен остави там "Оскара", който получи за филма "Мистична река", с уговорката, че ще си го вземе обратно след края на войната.

Редактор: Кирил Нинов