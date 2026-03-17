Развитието на стратегическите транспортни коридори и напредъкът в изграждането и модернизацията на железопътната инфраструктура бяха сред основните теми на разговор между служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и временно управляващия Посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл.

По време на срещата бяха обсъдени две ключови инфраструктурни направления, по които българската страна работи приоритетно – европейската връзка „Балтийско море – Черно море – Егейско море” в посока Север – Юг и Коридор VIII в направлението Изток – Запад. И двете оси имат особена значимост както в социално-икономически план, така и по отношение на гарантирането на военна мобилност в рамките на НАТО. По думите на българския министър ратифицираното наскоро двустранно споразумение между България и Северна Македония за изграждане на трансграничен железопътен тунел ускорява завършването на Коридор VIII.

Изграждането на трети мост над река Дунав между България и Румъния в района на Русе е един от най-важните проекти за свързаността Север-Юг. „Очакваме в близко бъдеще да получим яснота за началната точка на моста на българска територия, за да пристъпим към ускореното изграждане на прилежащата инфраструктура”, заяви транспортният министър.

Корман Исмаилов представи и приоритетите в програмата за модернизация на железопътния сектор. Той посочи, че са установени сериозни забавяния при част от железопътните проекти, което води до системно оскъпяване и допълнително натоварване на бюджета. „Предприели сме мерки за затягане на финансовата дисциплина, привличане на допълнителен ресурс и ускоряване на изпълнението”, подчерта той.

Редактор: Мария Барабашка