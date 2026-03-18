"Знаех, че съм по-голям, тежък и силен. Но не съм искал да убивам това момче. Защо да го убивам? Има ли смисъл? Мислех за дом и семейство. Отидох в чужбина да печеля пари. Почерних семейството на г-жа Бакалова. Почерних и своето. В затвора съм за дълги години". Това каза пред магистратите от Върховния касационен съд Рангел Бизюрев - осъденият за убийството на Димитър Малинов от Цалапица.

През декември миналата година единственият подсъдим за престъплението получи 17 години затвор на втора инстанция. Магистратите тогава го оправдаха по обвинението, че деянието е извършено с особена жестокост.

Майката на жертвата - Атанаска Бакалова, настоя делото да бъде върнато за ново разглеждане, а Бизюрев да получи най-тежкото наказание. Подсъдимият пък поиска друг състав на Апелативния съд да разгледа казуса и да постанови по-ниска присъда.