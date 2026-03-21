Последните няколко дни се наблюдава стабилизиране на пазара на горива. Проблемът обаче е, че това стабилизиране е на високи ценови нива.

Най-масовият бензин у нас А95 за щастие не е променил цената си през последните дни и остава около 1,43 евро за литър. Дизелът обаче е поскъпнал с още един евроцент. Ако достигне 1,60 евро за литър и се задържи на това ниво три дни, ще се активира правителствената програма за помощи.

Цената на суровия петрол също се успокои и от няколко дни се движи около 112 долара за барел. Това обаче продължава да е високо ниво. Най-добрата новина идва от пазара на природен газ, който бързо се върна към предишните си стойности след ударите по иранска рафинерия.

Голям процент от държавите в Африка и Азия разчитат на доставки на нефт, преминаващи през Ормузкия проток. В момента тези доставки са затруднени, което принуждава страните да търсят алтернативни източници на значително по-високи цени. Новите доставчици, от своя страна, могат да насочат част от количествата и към Европа, но заради повишеното търсене цените растат за всички клиенти.

„В момента на пазара има сериозен недостиг. Както видяхме през последните три седмици, почти нито един кораб не напуска Ормузкия проток. Това създава сериозни затруднения за рафинериите при физическата доставка на петрол. В резултат цените на някои видове суров петрол достигнаха 130–150 долара за барел – рекордно високи нива“, заяви Дмитрий Жданников, редактор на „Ройтерс” за енергетика и търговия.

Освен това най-засегнатите азиатски държави се стремят да натрупат резерви, за да избегнат бъдещ недостиг. Това допълнително увеличава международните цени на суровия петрол, които пряко влияят и върху цените на горивата у нас.

„Това вече оказва влияние върху ежедневието, тъй като правителствата на страни като Индия и Пакистан предприемат мерки срещу недостига на гориво. Индия например в голяма степен разчита на газ за готвене – ситуация, характерна и за много региони в Азия и Африка“, каза Жданников

Ефектите от напрежението в Персийския залив се усещат силно и на американския пазар.

„Цените на бензина на бензиностанциите действат като своеобразен данък. Хората с по-ниски доходи са принудени да правят трудни избори как да разпределят бюджета си и от какво да се лишат“, заяви Майк Мусо, директор на инвестиционната компания FBB CAPITAL PARTNERS.