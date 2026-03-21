България се присъединява към заявената международна позиция, с която се осъждат нападенията срещу невъоръжени търговски плавателни съдове в Ормузкия проток. Това става ясно от официална позиция на Министерството на външните работи.

Страната ни осъжда и атаките срещу цивилна инфраструктура, включително петролни и газови съоръжения, които на практика са довели до затрудняване и частично блокиране на трафика през Ормузкия проток.

България, като държава, която не участва във военните действия на САЩ и Израел срещу иранския режим, се присъединява към съвместното изявление на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония и Канада относно ситуацията в региона. Изявлението е направено на 19 март 2026 г.

В позицията на външното ни министерство се подчертава, че България призовава за прекратяване на поставянето на мини и други действия, които възпрепятстват свободния търговски обмен през Ормузкия проток.

Страната ни също така приветства готовността на съюзническите държави да съдействат за гарантиране на безопасното преминаване през протока. Подкрепя се и решението на Международната агенция по енергетика да стабилизира енергийните пазари чрез освобождаване на стратегически петролни резерви и прилагане на допълнителни мерки.