Три седмици след началото на конфликта в Близкия изток Съединените щати изпращат допълнителни морски пехотинци в района. Според западни медии това може да е сигнал за подготовка на сухопътна операция срещу Иран.

В писмено послание новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обяви победа над Съединените щати и Израел. Той отрече ударите в Турция и Оман да са дело на иранската държава. „Подчертавам, че атаките, извършени в Турция и Оман – страни, с които поддържаме добри отношения, по никакъв начин не са дело на въоръжените сили на Ислямската република или на други сили от фронта на съпротивата. Това е измама от страна на ционисткия враг, използващ тактика под чужд флаг, за да създаде разединение между Ислямската република и нейните съседи“, посочи лидерът.

Техеран отправи заплахи към американски и израелски лидери. Според иранската армия те няма да бъдат в безопасност дори извън военните зони.

От своя страна президентът Доналд Тръмп заяви, че операцията срещу Иран върви „много добре“. Той продължава да твърди, че голяма част от иранските военни сили са унищожени. Тръмп разкритикува НАТО и нарече съюзниците „страхливци“, защото не се включват активно.

„Страхливци“: Тръмп нападна съюзниците от НАТО заради Иран

„Иранците не знаят какво се случва. Техният флот го няма, военновъздушните им сили ги няма. Техните противовъздушни системи ги няма. Всичко е изчезнало, радарът им също. Всичките им лидери ги няма. И следващите им лидери няма да ги има“, категоричен беше американският държавен глава.

Съединените щати обмислят окупиране или блокиране на иранския остров Харг в опит да принудят Иран да отвори отново Ормузкия проток. През острова преминава 90% от износа на ирански суров петрол. Такова решение обаче все още не е взето окончателно.

Междувременно Ирак обяви форсмажор за всички нефтени находища, разработвани от чуждестранни компании. Според местни източници това на практика блокира по-голямата част от иракския износ на петрол към международните пазари.

Редактор: Дарина Методиева