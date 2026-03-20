Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че иранците са нанесли „съкрушителен удар“ на враговете на страната по време на военните действия в Близкия изток.

„Като демонстрираха единство и решителност, иранците нанесоха на врага съкрушителен удар, така че той вече започва да изрича противоречиви думи и безсмислици“, посочи Хаменей в писмено послание по повод персийската нова година. Той допълни, че Иран и съюзническите сили в региона „по никакъв начин“ не стоят зад атаките срещу Оман и Турция по време на войната, като обвини за тях „измама от страна на ционисткия враг“ - визирайки Израел.

Корпусът на гвардейците в Иран: Техеран продължава да произвежда ракети

Върховният лидер подчерта, че враговете на Ислямската република търпят поражение във войната срещу Съединените щати и Израел. „Врагът е победен“, посочи Хаменей. Той все още не се е появявал публично, след като беше обявен за наследник на баща си Али Хаменей, загинал при въздушен удар в началото на войната.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

