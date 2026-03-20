Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция ген. Али Мохамад Наини заяви, че Техеран продължава да произвежда ракети. Така той опроверга твърдение на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Произвеждаме ракети дори в условия на война, което е удивително. Няма проблем и със съхранението на запасите", добави Наини.

Той също така заяви, че хората очаквали войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен.

По-късно иранската държавна телевизия съобщи, че генералът е бил убит.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова