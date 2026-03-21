Автобус с работници се сблъсъка с линейка на главният път София - Варна край великотърновското село Момин сбор. Инцидентът е станал на мокра настилка. Линейката е била с пуснати светлини и сигнализация.

Трима пострадаха при тежка катастрофа в Ловешко (СНИМКИ)

На място е загинал шофьорът на медицинския автомобил. Няма пострадали пътници в служебния автобус, които са били превозвани към работното им място. Пътят е затворен за следствени действия.